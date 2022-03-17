Новак: программа бесплатной газификации должна быть завершена до конца 2022 года

Российский вице-премьер Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации заявил, что выполнение программы бесплатной догазификации в России должно быть завершено до конца текущего года.

«До конца года нам необходимо выполнить догазификацию владений в тех населённых пунктах, где уже есть газ», — сказал Новак.

Он отметил, что реализация данной программы не зависит от импорта.

По данным правительства, в обработке у Единого оператора газификации полностью выполнено чуть более 100 тыс. подключений, при этом заявок на подключение свыше 520 тыс.

Ранее Новак заявил, что уровень газификации России по итогам 2021 года составил 72%.

В сентябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал чётко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации.