В Гильдии пекарей рассказали, как формируются цены на хлеб

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон рассказал, как формируются цены на хлеб.

«Хлеб дорожает всегда. В составляющие его себестоимости, помимо сырья (40%), входят услуги естественных монополий — вода, газ, электричество. Это до 10% себестоимости», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, ещё одним серьёзным блоком являются земельно-имущественные отношения, в том числе аренда, налоги на землю и помещения.

«А также упаковка, транспортировка. Все эти расходы растут, но растут плавно. И совершенно точно темпы подорожания хлеба будут плавными и ниже инфляции», — добавил Кацнельсон.

Ранее руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на продукты питания в Европе.