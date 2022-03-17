Экономист Цыганов рассказал о специалистах, на которых растёт спрос в России

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов рассказал о специалистах, на которых растёт спрос в стране.

«На сегодня популярность приобрели профессии, связанные с развитием новых технологий производства, обучения, строительства и т. д., и все они связаны с использованием IT», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.

По его словам, стали востребованы профессии, находящиеся на стыке, к примеру, финтех, где объединяются компетенции по финансам и IT, или дистанционное обучение, где объединяются педагогика и IT.

Как отметил Цыганов, потребность в IT-специалистах росла все последние годы во всём мире, и пандемия усилила этот спрос.

Что касается популярности медицины и фармации, то она во многом связана с общим трендом на повышение качества и продолжительности жизни.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.