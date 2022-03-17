Экономист Цыганов рассказал о специалистах, на которых растёт спрос в России
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«На сегодня популярность приобрели профессии, связанные с развитием новых технологий производства, обучения, строительства и т. д., и все они связаны с использованием IT», — заявил он в беседе с ИА REGNUM.
По его словам, стали востребованы профессии, находящиеся на стыке, к примеру, финтех, где объединяются компетенции по финансам и IT, или дистанционное обучение, где объединяются педагогика и IT.
Как отметил Цыганов, потребность в IT-специалистах росла все последние годы во всём мире, и пандемия усилила этот спрос.
Что касается популярности медицины и фармации, то она во многом связана с общим трендом на повышение качества и продолжительности жизни.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.