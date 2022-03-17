В Твери рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году

В Твери в 2022 году планируют отремонтировать 49 улиц общей протяжённостью более 50 км.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на городскую администрацию.

Работы проходят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

С 2019 по 2021 год в Твери привели в порядок 143 дороги протяжённостью около 160 км. С 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта должно быть отремонтировано более 265 км дорог.

Также стало известно, что в Удмуртии в 2022 году на региональных и муниципальных дорогах разместят 25 комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Из общего числа камер 16 единиц будут установлены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Их разместят на самых аварийно опасных участках.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье особое внимание уделят ремонту дорог и уборке территорий.