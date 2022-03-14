В Подмосковье особое внимание уделят ремонту дорог и уборке территорий

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на совещании с правительством региона заявил, что главам городских округов нужно внимательно изучать все обращения жителей.
В Подмосковье особое внимание уделят ремонту дорог и уборке территорий
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, что в предстоящем сезоне особое внимание нужно уделять ремонту дорог и уборке территорий.

«Каждый сезон приносит свои нюансы, свои вызовы. В рамках обращений наших граждан мы обсудим и посмотрим, что беспокоит. Традиционно это восстановление дорог или уборка территорий. Обращаю внимание наших руководителей, что это очень важная и чувствительная работа, которую мы с вами продолжим реализовывать», — подчеркнул Воробьёв.

Как ранее сообщала НСН, на столичном портале mos.ru появилась функция видеоконсультаций со специалистами центров госуслуг и городских ведомств.

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