На Балтфлоте прошла плановая тренировка по обороне побережья Калининградской области

Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, выполнили электронные условные пуски ракет.

В качестве кораблей «противника» выступили корабли флота, выполняющие задачи в море.

Также стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Приморье, отработали прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотников, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Участники тренировки использовали в том числе расчёты комплексов РЭБ «Житель».

Ранее сообщалось, что на полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б».