На Балтфлоте прошла плановая тренировка по обороне побережья Калининградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, выполнили электронные условные пуски ракет.
В качестве кораблей «противника» выступили корабли флота, выполняющие задачи в море.
Также стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Приморье, отработали прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотников, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Участники тренировки использовали в том числе расчёты комплексов РЭБ «Житель».
Ранее сообщалось, что на полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б».