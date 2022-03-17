На Балтфлоте прошла плановая тренировка по обороне побережья Калининградской области

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Расчёты береговых ракетных комплексов «Бастион» Балтийского флота провели плановую тренировку по обороне побережья Калининградской области.
На Балтфлоте прошла плановая тренировка по обороне побережья Калининградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие совершили марш из пункта постоянной дислокации в назначенный район, выполнили электронные условные пуски ракет.

В качестве кораблей «противника» выступили корабли флота, выполняющие задачи в море.

Также стало известно, что подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Приморье, отработали прикрытия объектов военной инфраструктуры от несанкционированных действий беспилотников, передаёт ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Участники тренировки использовали в том числе расчёты комплексов РЭБ «Житель».

Ранее сообщалось, что на полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б».

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