Артиллеристы ЮВО нанесли удар по «противнику» из гаубиц «Мста-Б» в Северной Осетии

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На полигоне Тарское в Северной Осетии артиллеристы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) уничтожили инфраструктурные объекты условного противника массированным артиллерийским ударом гаубиц «Мста-Б».
Артиллеристы ЮВО нанесли удар по «противнику» из гаубиц «Мста-Б» в Северной Осетии
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЮВО Минобороны России.

«По установленным расчётами БПЛА координатам целей артиллеристы выполнили стрельбу на максимальной прицельной дальности. Также перед расчётами гаубиц была поставлена задача уничтожить живую силу «противника», укрывающуюся в специальных сооружениях», — говорится в сообщении ведомства.

В учениях были задействованы более 350 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и техники.

Ранее ФАН передавало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

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