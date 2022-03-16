Артиллеристы ЮВО нанесли удар по «противнику» из гаубиц «Мста-Б» в Северной Осетии
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЮВО Минобороны России.
«По установленным расчётами БПЛА координатам целей артиллеристы выполнили стрельбу на максимальной прицельной дальности. Также перед расчётами гаубиц была поставлена задача уничтожить живую силу «противника», укрывающуюся в специальных сооружениях», — говорится в сообщении ведомства.
В учениях были задействованы более 350 военнослужащих и около 100 единиц вооружения и техники.
Ранее ФАН передавало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.