Политолог Бальбек: Крым — это часть русского мира
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«События 2014 года стали переломным моментом в истории отношений России и Запада. Наши так называемые партнёры сбросили маски и чётко дали понять, что в мире есть только их интересы... И день референдума в 2014 году стал точкой отсчёта переформатирования сознания россиян. И вот с этого момента началось развитие полуострова во всех отношениях», — рассказал Бальбек.
Он отметил, что на полуострове «не обижена ни одна традиционная конфессия».
«Государство одинаково способствует развитию и благоволит к народам Крыма. Проведена масштабная работа по строительству логистической инфраструктуры, это оценили и жители Крыма, и гости полуострова. Особое внимание уделено крымско-татарскому народу, развивается культура, язык наравне с русским и украинским является республиканским», — добавил политолог.
Собеседник RT напомнил, что успешно работает аэропорт международного класса в Симферополе, причём, как заявил Бальбек, новый терминал «стал достопримечательностью полуострова».
«Без сомнения, есть и сложности, какие-то преодолели, какие-то ещё в процессе преодоления, но незыблемо главное: Крым — это часть русского мира, он защищён и развивается», — заключил политолог.
18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.