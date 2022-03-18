Политолог Бальбек: Крым — это часть русского мира

Политолог, экс-депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек подчеркнул в беседе с RT, что тот факт, что Крым является частью русского мира, незыблем.

«События 2014 года стали переломным моментом в истории отношений России и Запада. Наши так называемые партнёры сбросили маски и чётко дали понять, что в мире есть только их интересы... И день референдума в 2014 году стал точкой отсчёта переформатирования сознания россиян. И вот с этого момента началось развитие полуострова во всех отношениях», — рассказал Бальбек.

Он отметил, что на полуострове «не обижена ни одна традиционная конфессия».

«Государство одинаково способствует развитию и благоволит к народам Крыма. Проведена масштабная работа по строительству логистической инфраструктуры, это оценили и жители Крыма, и гости полуострова. Особое внимание уделено крымско-татарскому народу, развивается культура, язык наравне с русским и украинским является республиканским», — добавил политолог.

Собеседник RT напомнил, что успешно работает аэропорт международного класса в Симферополе, причём, как заявил Бальбек, новый терминал «стал достопримечательностью полуострова».

«Без сомнения, есть и сложности, какие-то преодолели, какие-то ещё в процессе преодоления, но незыблемо главное: Крым — это часть русского мира, он защищён и развивается», — заключил политолог.

18 марта отмечается День воссоединения Крыма с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.