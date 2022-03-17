Путин: прошедшие годы доказали правильность выбора крымчан воссоединиться с Россией

Российский президент Владимир Путин заявил, что прошедшие годы доказали, насколько правильным был выбор крымчан воссоединиться с Россией.

«Люди в Крыму и Севастополе не дрогнули, сплотились и победили, сделали свой свободный сознательный выбор быть вместе с Россией. Прошедшие годы убедительно показали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня в Донбассе», — сказал Путин.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что будущее Крыма — навсегда с Россией.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.