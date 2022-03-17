ФНС разрешила магазинам временно не выдавать бумажные чеки
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«Мы вчера проводили совещание с пятёркой крупнейших производителей кассовой ленты и торговыми сетями, специализирующимися на продовольственных и непродовольственных товарах», — заявил Евтухов.
По его словам, «ни одно из предприятий не заявило, что есть проблемы с кассовой лентой».
Замминистра добавил, что, поскольку появились такие сигналы, ФНС России приняла решение временно не штрафовать магазины за невыдачу кассового чека.
Он подчеркнул, что в ближайшее время планируется переход на электронные чеки.
Ранее юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказала о случаях, когда магазины нарушают права покупателей.