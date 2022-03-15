Юрист Бондаренко назвала частые случаи нарушения прав потребителей в магазинах

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Юрист, специалист по защите прав потребителей Яна Бондаренко рассказала о случаях, когда магазины нарушают права покупателей.
Юрист Бондаренко назвала частые случаи нарушения прав потребителей в магазинах
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Несоответствие стоимости товара в чеке и на ценнике является нарушением прав потребителей со стороны магазинов. Также незаконной является ситуация, когда покупателю говорят: нет чека — нет возврата денежных средств», — сказала Бондаренко в беседе с URA.RU.

По её словам, нарушением является и отказ торговой точки в замене товара на аналогичный, но другой расцветки или размера. Как уточнила юрист, за такую услугу магазин не должен требовать доплату.

Ранее руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию, когда производитель уменьшает размер упаковки, сохраняя прежнюю стоимость товара.

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