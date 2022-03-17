Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств
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Об этом информирует пресс-служба кабмина.
«До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов», — сообщили в правительстве.
Отмечается, что после приёма и анализа обращений будут оперативно приниматься решения с целью поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.
Кроме того, Росздравнадзору поручено к данному сроку провести проверку наличия в аптеках минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи.
Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.