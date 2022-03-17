Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств.
Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств
  • Gettyimages.ru
  • © Gligatron

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что после приёма и анализа обращений будут оперативно приниматься решения с целью поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.

Кроме того, Росздравнадзору поручено к данному сроку провести проверку наличия в аптеках минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи.

Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить