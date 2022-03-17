Голикова поручила открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств

Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Росздравнадзору до 24 марта открыть горячую линию для аптек по вопросам поставки лекарств.

Об этом информирует пресс-служба кабмина.

«До 24 марта в России должна заработать горячая линия для аптек по вопросам поставки медикаментов», — сообщили в правительстве.

Отмечается, что после приёма и анализа обращений будут оперативно приниматься решения с целью поддержания бесперебойного лекарственного обеспечения.

Кроме того, Росздравнадзору поручено к данному сроку провести проверку наличия в аптеках минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медпомощи.

Ранее в Минздраве заявили, что ситуация с лекарствами в России на сегодняшний день стабильная, все производители продолжают работу на рынке страны.