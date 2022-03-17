Зампред Совбеза Медведев: Россия поставит на место всех оборзевших недругов

Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок.

На сессии Совета ООН по правам человека он также заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».

По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.