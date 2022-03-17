Зампред Совбеза Медведев: Россия поставит на место всех оборзевших недругов

Короткая ссылка
Россия обладает достаточной мощью, чтобы поставить на место всех своих недругов, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.
Зампред Совбеза Медведев: Россия поставит на место всех оборзевших недругов
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

«У России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех оборзевших недругов нашей страны. Мы будем и дальше бороться за тот миропорядок, который устраивает Российскую Федерацию и наших граждан. В котором нет места отмороженным нацистам, исторической лжи и геноциду», — написал он в Telegram-канале.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нынешняя ситуация эпохальна, идёт «битва» за то, как будет выглядеть миропорядок.

На сессии Совета ООН по правам человека он также заявил об агрессивном навязывании западными коллегами «так называемого миропорядка, основанного на правилах».

По его словам, «именно политика коллективного Запада во главе с Вашингтоном» привела к нагнетанию обстановки на Украине с 2014 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить