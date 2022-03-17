В России введут мораторий на включение новостроек в реестр проблемных объектов

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал ввод в России моратория на включение новостроек в реестр проблемных объектов.

«Действительно, планируется объявить мораторий. Он связан с тем, чтобы объекты были введены, чтобы ни штрафные санкции, ни разбирательства в судах до конца 2022 года не помешали компаниям ввести дома и передать ключи гражданам, которые их ждут», — цитирует РИА Новости Стасишина.

Он добавил, что из-за нарушения логистических цепочек и поставок оборудования не исключены сдвиги по вводу домов в эксплуатацию.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее попросил российского президента Владимира Путина о введении моратория на проверки госкомпаний в сфере строительства.