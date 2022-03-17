Минцифры заявило о беспрецедентных атаках на сайты органов власти
- Gettyimages.ru
- © Thomas M. Scheer / EyeEm
В министерстве заявили, что организуют работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам.
Также ведётся межведомственная координационная работа в новых условиях.
«Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее Роскомнадзор предупредил россиян об ответственности вплоть до уголовной за участие в киберпреступлениях.