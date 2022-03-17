Минцифры заявило о беспрецедентных атаках на сайты органов власти

Минцифры заявило о беспрецедентных атаках на сайты органов власти в России. В связи с этим будет организована работа по фильтрации зарубежного трафика.

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В министерстве заявили, что организуют работу по фильтрации зарубежного трафика с использованием технических средств противодействия угрозам. Также ведётся межведомственная координационная работа в новых условиях. «Сейчас мы фиксируем беспрецедентные атаки на сайты органов власти», — цитирует сообщение ТАСС. Ранее Роскомнадзор предупредил россиян об ответственности вплоть до уголовной за участие в киберпреступлениях.