В Роскомнадзоре предупредили об ответственности за участие в киберпреступлениях

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Роскомнадзор предупредил россиян об ответственности вплоть до уголовной за участие в киберпреступлениях.

«Начиная с 24 февраля в отношении информационных систем и инфраструктуры электронного правительства Российской Федерации резко увеличилось количество кибератак», — говорится в заявлении на сайте службы.

Отмечается, что злоумышленники стараются активно привлекать к противоправным действиям российских пользователей.

«В социальных сетях развёрнута широкая агитационная кампания. Напоминаем гражданам России о недопустимости участия в киберпреступлениях, об ответственности, в том числе уголовной, за подобные противоправные действия», — добавили в Роскомнадзоре.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о беспрецедентных кибератаках на сайт российского внешнеполитического ведомства.

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