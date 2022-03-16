В Калининградской области определили участников региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников

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В Калининградской области стали известны участники региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников.
В Калининградской области определили участников региональной сборной Всероссийской олимпиады школьников
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Состав команды сформирован на 80%. Это ученики, которые представят область по 17 предметам. Ещё по шести дисциплинам участники будут известны после определения проходных баллов на федеральном уровне.

«В этом году у нас очень сильная сборная. Школьники занимаются в предметных группах, тренируются перед интеллектуальными соревнованиями. Ребят поддерживают их родители, педагоги, сверстники», — заявила министр образования региона Светлана Трусенева.

По её словам, со стороны правительства в 2022 году впервые ввели финансовые поощрения для школьников, попавших в заключительный этап.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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