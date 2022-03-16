Бастрыкин поручил возбудить дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за незаконного привлечения к уголовной ответственности на Украине главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин  поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Украины, принявших решение о возбуждении уголовного дела в отношении директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Олеговича Рогозина», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила Рогозину обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьёва судом во Львове.

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