Бастрыкин поручил возбудить дело из-за уголовного преследования Рогозина на Украине
- globallookpress.com
- © Roscosmos
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц Украины, принявших решение о возбуждении уголовного дела в отношении директора государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрия Олеговича Рогозина», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что Генеральная прокуратура Украины заочно предъявила Рогозину обвинение в «посягательстве на территориальную целостность Украины».
Ранее Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьёва судом во Львове.