Глава СК поручил завести дело из-за заочного ареста журналиста Соловьёва судом во Львове

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за заочного ареста российского журналиста Владимира Соловьёва судом во Львове.

«Сегодня стало известно, что суд во Львове заочно арестовал российского журналиста и ведущего Владимира Рудольфовича Соловьёва», — говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным СМИ, Соловьёв обвиняется «в публичных призывах к изменению государственной границы Украины».

В ведомстве отметили, что данное дело является очередной попыткой незаконного привлечения граждан России к уголовной ответственности.

«Учитывая вышеизложенное, председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц, принявших эти процессуальные решения на Украине», — указано в сообщении.

8 марта YouTube заблокировал канал телеведущего ВГТРК Владимира Соловьёва «Соловьёв LIVE».