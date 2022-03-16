В Москве начали готовить к благоустройству два участка парка «Яуза»

В Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году будет продолжена реализация масштабного проекта по созданию уникального экологического объекта — парка «Яуза», проведём соответствующие мероприятия на двух участках в пойме одноимённой реки от МКАД до Енисейской улицы», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Специалисты проложат свыше 34 км сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 км кабелей для камер видеонаблюдения, 5,3 км кабелей для системы оповещения, 4,3 км проводов связи.

В настоящее время на территории идёт топографическая съёмка. Также проводится демонтаж покрытий дорожек.

Как отметил Бирюков, все работы нужно завершить перед началом устройства дорожно-тропиночной сети и возведения спортивных и детских сооружений, павильонов, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 апреля приступят к весеннему благоустройству.