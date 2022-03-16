В Москве начали готовить к благоустройству два участка парка «Яуза»

Короткая ссылка
В Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».
В Москве начали готовить к благоустройству два участка парка «Яуза»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В этом году будет продолжена реализация масштабного проекта по созданию уникального экологического объекта — парка «Яуза», проведём соответствующие мероприятия на двух участках в пойме одноимённой реки от МКАД до Енисейской улицы», — заявил заммэра Пётр Бирюков.

Специалисты проложат свыше 34 км сетей электроснабжения и архитектурно-художественной подсветки, около 15 км кабелей для камер видеонаблюдения, 5,3 км кабелей для системы оповещения, 4,3 км проводов связи.

В настоящее время на территории идёт топографическая съёмка. Также проводится демонтаж покрытий дорожек.

Как отметил Бирюков, все работы нужно завершить перед началом устройства дорожно-тропиночной сети и возведения спортивных и детских сооружений, павильонов, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с 1 апреля приступят к весеннему благоустройству.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить