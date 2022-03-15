В Подмосковье с 1 апреля приступят к весеннему благоустройству
- АГН «Москва»
Так, в ходе работ в порядок приведут парки, общественные территории, улицы и дороги, дворы и стройплощадки, передаёт телеканал «360».
«Завершится весеннее благоустройство традиционно проведением общеобластного субботника 16 апреля с привлечением жителей», — уточнил министр благоустройства области Михаил Хайкин.
Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.