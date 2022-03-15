В Подмосковье с 1 апреля приступят к весеннему благоустройству

В Московской области с 1 апреля приступят к весеннему благоустройству территорий после зимы, рассказали в Минблагоустройства региона.

АГН «Москва»

Так, в ходе работ в порядок приведут парки, общественные территории, улицы и дороги, дворы и стройплощадки, передаёт телеканал «360». «Завершится весеннее благоустройство традиционно проведением общеобластного субботника 16 апреля с привлечением жителей», — уточнил министр благоустройства области Михаил Хайкин. Ранее сайт «Дни.ру» сообщал, что в рамках программы «Мой район» в Северном административном округе Москвы власти планируют реализовать четыре крупных проекта.