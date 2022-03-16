Специалист по кибербезопасности Батранков рассказал о мошеннической схеме с картами

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Эксперт по информационной безопасности Ассоциации «Информационной безопасности банков» Денис Батранков рассказал, что мошенники часто используют новостные поводы для создания специальных сайтов по краже личных данных банковских карт.
Специалист по кибербезопасности Батранков рассказал о мошеннической схеме с картами
  • Gettyimages.ru
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«Такие сайты обычно используют новостные поводы. Допустим, у некоторых банков были недоступны онлайн-сервисы. Что человек пытается найти? Где ещё (воспользоваться онлайн-сервисом — RT)? Или новость появляется, что что-то с банком случилось — и появляются онлайн-сервисы, которые говорят: «Мы сейчас вам можем рассказать, сколько денег на вашем счёте осталось», — сказал эксперт в разговоре с телеканалом «360».

Ещё одна из уловок мошенников — это «проверка» на предмет того, что карта не числится в базе украденных данных. Специалист обращает внимание держателей карт, что никакого официального государственного сайта по проверке такой информации не существует, а вводить данные своей карты на незнакомом сайте — это очень опасная затея.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

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