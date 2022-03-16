Специалист по кибербезопасности Батранков рассказал о мошеннической схеме с картами
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«Такие сайты обычно используют новостные поводы. Допустим, у некоторых банков были недоступны онлайн-сервисы. Что человек пытается найти? Где ещё (воспользоваться онлайн-сервисом — RT)? Или новость появляется, что что-то с банком случилось — и появляются онлайн-сервисы, которые говорят: «Мы сейчас вам можем рассказать, сколько денег на вашем счёте осталось», — сказал эксперт в разговоре с телеканалом «360».
Ещё одна из уловок мошенников — это «проверка» на предмет того, что карта не числится в базе украденных данных. Специалист обращает внимание держателей карт, что никакого официального государственного сайта по проверке такой информации не существует, а вводить данные своей карты на незнакомом сайте — это очень опасная затея.
Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.