Апелляционный суд смягчил приговор сфабриковавшим дело Голунова экс-полицейским

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции смягчил приговор бывшим полицейским, которые были осуждены за незаконное задержание журналиста Ивана Голунова.
Апелляционный суд смягчил приговор сфабриковавшим дело Голунова экс-полицейским
  • РИА Новости

«Ляховцу назначить наказание в виде 11,5 года лишения свободы, Сергалиеву — 7 лет и 3 месяца, Уметбаеву — 7,5 года, Феофанову — 7,5 года, Коновалову — 4,5 года», — приводит ТАСС решение апелляционной коллегии.

Ранее суд приговорил их к лишению свободы на сроки от 5 до 12 лет.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы, у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами, которые, как заявил журналист, ему подбросили. Впоследствии с него сняли все обвинения

В январе 2020 года суд арестовал сотрудников правоохранительных органов, принимавших участие в задержании. Им были предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков.

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