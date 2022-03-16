Западные вузы приостановили сотрудничество с Пермским университетом

Студенческие программы, которые способствовали связям пермского классического университета (ПГНИУ) с вузами Великобритании и Норвегии, приостановлены. Это произошло по инициативе западных университетов.

Об этом сообщает URA.RU.

«Подтверждаем, что получили письма от наших европейских коллег о приостановке всех студенческих программ. Это университеты Великобритании, Норвегии», — пояснили в Пермском университете.

В ПГНИУ уточнили, что в Норвегии вуз сотрудничал с университетами Тромсё, Бергена и Норвежским естественнонаучным университетом. В Великобритании связи были налажены с Оксфордом, Вустерским университетом и Университетом Манчестер Метрополитен.

Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в БФУ им. Иммануила Канта (Калининград) заявили, что принимают студентов, ранее обучавшихся в Европе. За последнее время из-за рубежа вернулись и приступили к обучению 114 человек.