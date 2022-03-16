Западные вузы приостановили сотрудничество с Пермским университетом
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Об этом сообщает URA.RU.
«Подтверждаем, что получили письма от наших европейских коллег о приостановке всех студенческих программ. Это университеты Великобритании, Норвегии», — пояснили в Пермском университете.
В ПГНИУ уточнили, что в Норвегии вуз сотрудничал с университетами Тромсё, Бергена и Норвежским естественнонаучным университетом. В Великобритании связи были налажены с Оксфордом, Вустерским университетом и Университетом Манчестер Метрополитен.
Ранее, по сообщениям сайта «Янтарный край», в БФУ им. Иммануила Канта (Калининград) заявили, что принимают студентов, ранее обучавшихся в Европе. За последнее время из-за рубежа вернулись и приступили к обучению 114 человек.