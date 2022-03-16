Вице-премьер Борисов допустил задействование резерва по производству Ил-96 и Ту-214
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Он напомнил, что самолёты Ил-96 и Ту-214 выпускаются в стране серийно.
«Сегодня они выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолётов тоже», — сказал Борисов.
Как ранее сообщил «Ростех», импортозамещённая версия самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New) будет оснащена российскими ключевыми системами.