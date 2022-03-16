Вице-премьер Борисов допустил задействование резерва по производству Ил-96 и Ту-214

Россия изучает потребность в пассажирских самолётах Ил-96 и Ту-214 и может задействовать резерв по их дополнительному производству, рассказал российский вице-премьер Юрий Борисов.

Он напомнил, что самолёты Ил-96 и Ту-214 выпускаются в стране серийно.

«Сегодня они выпускаются малой серией для спецзаказчиков. Мы с коллегами из транспортного блока завершаем анализ потребности и первоочередных мер. Исходя из той картины, которую мы получим, возможно, задействуем резерв по дополнительному производству этих самолётов тоже», — сказал Борисов.

Как ранее сообщил «Ростех», импортозамещённая версия самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-New) будет оснащена российскими ключевыми системами.