В Госдуме рассказали о мерах поддержки российской туротрасли
- Gettyimages.ru
- © Elena Goosen / EyeEm
Сама инфраструктура в регионах на местах будет требовать серьёзной перезагрузки, отметила она в беседе с НСН.
«Меры, которые сегодня разрабатываются правительством вместе с комитетом Госдумы, — НДС, кешбэк, который распространяется также и на круизные маршруты. Это сразу серьёзная мотивация, но не все об этом знают. Время предстоит интересное, которое потребует серьёзной мобилизации сферы туризма. 11 марта в первом чтении был принят законопроект о том, что гостиный бизнес освобождается на пять лет от НДС. 22 марта планируется второе чтение. Что касается, кешбэка, он стартовал, в том числе детский», — рассказала Салаева.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.