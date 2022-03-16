В Госдуме рассказали о мерах поддержки российской туротрасли

Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алла Салаева рассказала о мерах поддержки государством туристической отрасли.

Сама инфраструктура в регионах на местах будет требовать серьёзной перезагрузки, отметила она в беседе с НСН.

«Меры, которые сегодня разрабатываются правительством вместе с комитетом Госдумы, — НДС, кешбэк, который распространяется также и на круизные маршруты. Это сразу серьёзная мотивация, но не все об этом знают. Время предстоит интересное, которое потребует серьёзной мобилизации сферы туризма. 11 марта в первом чтении был принят законопроект о том, что гостиный бизнес освобождается на пять лет от НДС. 22 марта планируется второе чтение. Что касается, кешбэка, он стартовал, в том числе детский», — рассказала Салаева.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин в беседе с Nation News рассказал о популярных маршрутах по стране.