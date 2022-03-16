Сын замгубернатора Ненецкого округа Георгий Дудоров погиб на Украине

Сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации НАО.

По информации Следственного комитета России, Георгий Дудоров был заместителем командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии. Он погиб 6 марта в результате артиллерийского удара украинских националистических отрядов.

«Да, к сожалению, мы можем это подтвердить», — ответила представитель администрации округа на вопрос о том, действительно ли погибший приходился сыном вице-губернатору Дудорову.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.