Сын замгубернатора Ненецкого округа Георгий Дудоров погиб на Украине

Короткая ссылка
Сын заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Александра Дудорова Георгий Дудоров погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя администрации НАО.
Сын замгубернатора Ненецкого округа Георгий Дудоров погиб на Украине
  • РИА Новости

По информации Следственного комитета России, Георгий Дудоров был заместителем командира разведроты Тульской парашютно-десантной дивизии. Он погиб 6 марта в результате артиллерийского удара украинских националистических отрядов.

«Да, к сожалению, мы можем это подтвердить», — ответила представитель администрации округа на вопрос о том, действительно ли погибший приходился сыном вице-губернатору Дудорову.

Ранее сообщалось, что председатель СК Александр Бастрыкин посмертно наградил медалью «Доблесть и отвага» выпускника кадетского корпуса СК Георгия Дудорова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить