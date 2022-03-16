Военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области

Военнослужащие расчётов БПЛА Центрального военного округа (ЦВО) провели учение в Кемеровской области по мониторингу ледовой обстановки. В ходе проведения мероприятия оценили грядущую паводковую ситуацию.

Как сообщает телеканал «Звезда», при помощи дронов военные обследовали районы возможных подтоплений, что позволит им в дальнейшем определять порядок проведения противопаводковых работ, включая подрывные.

Кроме того, расчёты БПЛА отработали ведение аэрофотосъёмки, которая помогает определить уровень воды, спрогнозировать паводок.

Отмечается, что в ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 50 подрывных и эвакуационно-спасательных групп, в состав которых вошли более 300 военнослужащих по контракту и свыше 80 единиц спецтехники.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.