Военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области

Короткая ссылка
Военнослужащие расчётов БПЛА Центрального военного округа (ЦВО) провели учение в Кемеровской области по мониторингу ледовой обстановки. В ходе проведения мероприятия оценили грядущую паводковую ситуацию.
Военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области
  • © Минобороны РФ

Как сообщает телеканал «Звезда», при помощи дронов военные обследовали районы возможных подтоплений, что позволит им в дальнейшем определять порядок проведения противопаводковых работ, включая подрывные.

Кроме того, расчёты БПЛА отработали ведение аэрофотосъёмки, которая помогает определить уровень воды, спрогнозировать паводок.

Отмечается, что в ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 50 подрывных и эвакуационно-спасательных групп, в состав которых вошли более 300 военнослужащих по контракту и свыше 80 единиц спецтехники.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить