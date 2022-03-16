Военные ЦВО провели мониторинг ледовой обстановки в Кемеровской области
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Как сообщает телеканал «Звезда», при помощи дронов военные обследовали районы возможных подтоплений, что позволит им в дальнейшем определять порядок проведения противопаводковых работ, включая подрывные.
Кроме того, расчёты БПЛА отработали ведение аэрофотосъёмки, которая помогает определить уровень воды, спрогнозировать паводок.
Отмечается, что в ЦВО для борьбы с паводками подготовили более 50 подрывных и эвакуационно-спасательных групп, в состав которых вошли более 300 военнослужащих по контракту и свыше 80 единиц спецтехники.
Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.