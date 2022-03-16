Роскачество: мошенники создают фейковые сайты для проверки банковских карт

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Мошенники создают поддельные сайты для проверки данных банковских карт. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

«Фэйковые сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт, якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника... После ввода своих платёжных данных пользователь при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдёт списание средств с карты», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что единого официального сервиса по проверке банковских карт не существует. 

Ранее «Коммерсантъ» заявил, что специалисты наблюдают ажиотаж вокруг банковских карт россиян в даркнете.

В пермском управлении ФССП России рассказали о новом виде онлайн-мошенничества, сообщало URA.RU.

В частности, злоумышленники могут использовать вредоносный софт для получения персональной информации и реквизитов банковских карт.

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