Кадыров заявил, что уважает Маска за собственное видение ситуации и непоколебимую волю
Таким образом он прокомментировал решение Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink.
«Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в Telegram.
Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.