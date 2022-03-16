Кадыров заявил, что уважает Маска за собственное видение ситуации и непоколебимую волю

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уважает основателя SpaceX и Tesla Илона Маска как человека «со своим видением ситуации и непоколебимой волей».

Таким образом он прокомментировал решение Маска не блокировать российские сайты в сети Starlink.

«Людей со своим видением ситуации и непоколебимой волей я искренне ценю. За это ему спасибо. Уважаю за характер и отсутствие двойных стандартов», — написал Кадыров в Telegram.

Эксперт по информационной безопасности Игорь Ашманов в стриме RT заявил, что Запад за последние годы создал множество центров пропаганды вокруг России.