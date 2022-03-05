Илон Маск заявил об отказе Starlink блокировать российские новостные издания

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Starlink отказывается блокировать российские новостные издания, несмотря на просьбы «некоторых государств».

«Правительства некоторых стран (не Украины) попросили Starlink заблокировать российские новостные источники», — написал Маск в Twitter.

Он подчеркнул, что компания Starlink «сделает это только под дулом пистолета».

Кроме того, Маск подчеркнул, что является «сторонником абсолютной свободы слова».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что страны Запада развернули против России «беспрецедентную по степени агрессивности» информационную войну.

Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России через видеохостинг YouTube.