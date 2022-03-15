Из Мурманска отправили 30 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Короткая ссылка
Из Мурманска отправили две фуры с 30 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донбасса.
Из Мурманска отправили 30 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса
  • РИА Новости
  • © Павел Львов

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на сенатора от региона, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяну Сахарову.

С 24 февраля в области работают пункты сбора гуманитарной помощи.

Прибывшим в регион жителям Донбасса оказывают поддержку в получении медицинских услуг, устройстве детей в детские сады, обеспечении досуга несовершеннолетних.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде около 800 жителей ДНР и ЛНР посетили театры, музеи и парки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям со СМИ городской администрации. Для беженцев организовали почти 20 мероприятий.

«Муниципальные театры, музеи, планетарий готовы принимать гостей из Донецкой и Луганской народных республик в своих стенах и на своих мероприятиях», — сказала и. о. директора Департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область прибыли 155 жителей Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить