Из Мурманска отправили 30 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Из Мурманска отправили две фуры с 30 тоннами гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на сенатора от региона, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Татьяну Сахарову.

С 24 февраля в области работают пункты сбора гуманитарной помощи.

Прибывшим в регион жителям Донбасса оказывают поддержку в получении медицинских услуг, устройстве детей в детские сады, обеспечении досуга несовершеннолетних.

Также стало известно, что в Нижнем Новгороде около 800 жителей ДНР и ЛНР посетили театры, музеи и парки, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на управление по связям со СМИ городской администрации. Для беженцев организовали почти 20 мероприятий.

«Муниципальные театры, музеи, планетарий готовы принимать гостей из Донецкой и Луганской народных республик в своих стенах и на своих мероприятиях», — сказала и. о. директора Департамента культуры администрации Нижнего Новгорода Светлана Гуляева.

Ранее сообщалось, что в Челябинскую область прибыли 155 жителей Донбасса.