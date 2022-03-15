В Челябинскую область прибыли 155 жителей Донбасса

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Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о жителях Донбасса, самостоятельно приехавших в регион.

«Из Донецкой и Луганской народных республик в наш регион прибыли 155 человек. Из них 91 — с начала 2022 года. Почти все они живут у родственников», — заявила Буторина в беседе с URA.RU.

По её словам, 14 марта приехала семья из трёх человек, которая остановилась во временном пункте размещения беженцев.

Также стало известно, что в ближайшее время в Ульяновскую область прибудут 400 временных переселенцев из Донбасса. Общая квота региона — 958 человек, передаёт mosaica.ru.

«Сейчас в городе находятся 533 жителя Донбасса. Правительство РФ утвердило постановление о распределении по регионам России вынужденно покинувших Украину, ЛНР и ДНР. Квота Ульяновской области определена в 958 человек. Эта наша общая миссия. Прошу все ответственные ведомства подготовиться. Выражаю благодарность всем, кто занимается этим вопросом», — заявил губернатор Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона.

Ранее сообщалось, что в Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины.

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