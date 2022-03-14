В Бурятию прибудут 1402 беженца из ЛНР, ДНР и с Украины

В Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. В свою очередь, соседние Иркутская область и Забайкалье примут 460 и 940 человек соответственно.

Об этом говорится в постановлении правительства России, сообщает ИА REGNUM.

В документе отмечается, что из-за ситуации на Украине продолжается рост численности прибывающих в Россию беженцев.

При этом уточняется, что если в Бурятию прибудет больше людей, чем предполагается, то их перераспределят по другим субъектам страны.

Размещением граждан будет заниматься МЧС.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.