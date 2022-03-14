В Бурятию прибудут 1402 беженца из ЛНР, ДНР и с Украины

Короткая ссылка
В Бурятию прибудут 1402 беженца из Донецкой и Луганской народных республик, а также с Украины. В свою очередь, соседние Иркутская область и Забайкалье примут 460 и 940 человек соответственно.
В Бурятию прибудут 1402 беженца из ЛНР, ДНР и с Украины
  • © РИА Новости / Виктор Антонюк

Об этом говорится в постановлении правительства России, сообщает ИА REGNUM.

В документе отмечается, что из-за ситуации на Украине продолжается рост численности прибывающих в Россию беженцев.

При этом уточняется, что если в Бурятию прибудет больше людей, чем предполагается, то их перераспределят по другим субъектам страны.

Размещением граждан будет заниматься МЧС.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собрали более 23 тыс. товаров и 2 т продуктов для беженцев из Донбасса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить