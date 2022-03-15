Сомнолог Ковальзон рассказал, как наладить режим сна

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Доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Владимир Ковальзон рассказал, как наладить режим сна.
Сомнолог Ковальзон рассказал, как наладить режим сна
  • Gettyimages.ru
  • © Cecile Lavabre

«Люди очень разные, и количество необходимого для отдыха времени у всех разное, это обусловлено генетически. Это мы можем наблюдать во время тихого часа в детском саду, когда одни дети вообще не спят и балуются, а других приходится будить», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, главный критерий — необходимо высыпаться, чтобы не чувствовать сонливости днём.

«В среднем должно пройти 5 циклов сна, каждый цикл — примерно 1,5 часа. То есть достаточно 7,5 — 8 часов сна», — пояснил Ковальзон.

Как считает эксперт, если после 8 часов сна ощущается недомогание, то стоит обратиться к специалисту.

Ранее невролог Игорь Вознюк в беседе с Nation News напомнил о важности своевременной диагностики для профилактики болезни Альцгеймера.

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