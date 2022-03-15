Сомнолог Ковальзон рассказал, как наладить режим сна
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«Люди очень разные, и количество необходимого для отдыха времени у всех разное, это обусловлено генетически. Это мы можем наблюдать во время тихого часа в детском саду, когда одни дети вообще не спят и балуются, а других приходится будить», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.
По его словам, главный критерий — необходимо высыпаться, чтобы не чувствовать сонливости днём.
«В среднем должно пройти 5 циклов сна, каждый цикл — примерно 1,5 часа. То есть достаточно 7,5 — 8 часов сна», — пояснил Ковальзон.
Как считает эксперт, если после 8 часов сна ощущается недомогание, то стоит обратиться к специалисту.
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