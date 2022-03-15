В Москве запустили горячую линию для поддержки промпредприятий

В Москве заработала горячая линия для поддержки промышленных предприятий.

Об этом сообщает НСН.

Специалисты готовы помочь найти альтернативных поставщиков сырья и оборудования, ответить на вопросы по работе и поддержке промпредприятий.

«Сейчас город будет предоставлять землю для создания новых производств всего за 1 рубль за весь земельный участок в год, при этом мы готовы заключать долгосрочные контракты на закупку продукции. Поддержка государства должна стать одним из ключевых стимулов развития собственного производства в Москве», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, для подбора решений по модернизации производств в 2020 году создали реестр IT-решений «Банк технологий». К настоящему времени там собрали 138 технологических решений, передаёт сайт «Аргументы и Факты».

Ранее сообщалось, что Москва поддержит бизнес долгосрочными закупками.