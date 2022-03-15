В Тамбовской области начался приём заявок на участие в программе «Земский учитель»

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В Тамбовской области начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель». Кампания продлится до 15 июля.
В Тамбовской области начался приём заявок на участие в программе «Земский учитель»

Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

Как заявили в региональном управлении образования и науки, участниками могут стать преподаватели любого возраста, имеющие среднее профессиональное или высшее образование.

Победители конкурсного отбора получат единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей. По договору, педагоги должны отработать в сельской местности пять лет.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье начали принимать заявки на участие в программе «Земский учитель».

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