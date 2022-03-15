В интернет-магазинах заявили о росте спроса на товары для дачи и сада

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В интернет-магазине Ozon заявили о росте спроса на товары для дачи и сада.
В интернет-магазинах заявили о росте спроса на товары для дачи и сада
  • Gettyimages.ru
  • © Gary Yeowell

Об этом сообщает kp.ru.

По данным онлайн-площадки, особой популярностью пользуются семена кустового укропа, томатов, редиса и цветов. Продажи клубней и корней растений выросли в 3,5 раза.

В Wildberries рассказали, что спрос на семена увеличился на 242%, на удобрения — на 128%, на грунты — на 109%. Чаще всего покупатели заказывали семена томатов, огурцов и зелени.

Кроме того, с 8 февраля по 8 марта спрос на садовый инвентарь вырос на 218%, на садовую технику — на 267%, сообщили в Wildberries.

Ранее в сети «Твой дом» заявили о росте спроса на мебель в скандинавском стиле в Москве.

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