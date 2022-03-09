В сети «Твой дом» заявили о росте спроса на мебель в скандинавском стиле в Москве

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За неделю в Москве вырос спрос на мягкую мебель в скандинавском стиле, заявили в пресс-службе сети «Твой дом».
В сети «Твой дом» заявили о росте спроса на мебель в скандинавском стиле в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Hispanolistic

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В частности, продажи бежевых угловых диванов увеличились на 15%, светлых пуфов с принтом китайского производства — в два раза.

«Особенно тяжело россияне переживают расставание с демократичными интерьерными брендами. Многие оставшиеся ретейлеры отпускают некоторые продукты в небольшом количестве, необходимом для частного потребления, — люди стараются купить впрок», — рассказала руководитель отдела лояльности сети Елена Куликова.

Также отмечен рост спроса на товары для кухни, домашний текстиль и продукты питания зарубежного производства.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.

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