В сети «Твой дом» заявили о росте спроса на мебель в скандинавском стиле в Москве

За неделю в Москве вырос спрос на мягкую мебель в скандинавском стиле, заявили в пресс-службе сети «Твой дом».

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В частности, продажи бежевых угловых диванов увеличились на 15%, светлых пуфов с принтом китайского производства — в два раза.

«Особенно тяжело россияне переживают расставание с демократичными интерьерными брендами. Многие оставшиеся ретейлеры отпускают некоторые продукты в небольшом количестве, необходимом для частного потребления, — люди стараются купить впрок», — рассказала руководитель отдела лояльности сети Елена Куликова.

Также отмечен рост спроса на товары для кухни, домашний текстиль и продукты питания зарубежного производства.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с газетой «Известия» прокомментировал уход ряда иностранных компаний из России.