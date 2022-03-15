Опрос: 55% российских родителей удовлетворены уровнем школьного образования

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Большинство российских родителей (55%) в целом удовлетворены уровнем школьного образования, следует из результатов опроса, проведённого Skysmart.
Опрос: 55% российских родителей удовлетворены уровнем школьного образования
  • globallookpress.com
  • © Aleksander Polyakov

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Среди родителей школьников начальных классов довольных оказалось больше (64%). К старшей школе показатель снижается до 39%.

Также выяснилось, что 19% родителей считают, что школа должна брать полную ответственность за образование детей.

Кроме того, опрос показал, что дети 22% респондентов посещают платные дополнительные занятия онлайн или офлайн.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Минобрнауки рассказали подробности о приёме абитуриентов в 2022/2023 году.

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