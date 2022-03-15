Опрос: 55% российских родителей удовлетворены уровнем школьного образования
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Среди родителей школьников начальных классов довольных оказалось больше (64%). К старшей школе показатель снижается до 39%.
Также выяснилось, что 19% родителей считают, что школа должна брать полную ответственность за образование детей.
Кроме того, опрос показал, что дети 22% респондентов посещают платные дополнительные занятия онлайн или офлайн.
Ранее, как сообщал сайт kp.ru, в Минобрнауки рассказали подробности о приёме абитуриентов в 2022/2023 году.