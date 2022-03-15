В Удмуртии раскрыли дело об изнасиловании, совершённом в 2008 году
- РИА Новости
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
Установлено, что в ночь на 1 июля 2008 года житель Сарапула встретил на улице двух незнакомых девушек и предложил проводить одну из них до дома. Вместо этого он завёл спутницу в лесопосадку около улицы Молодёжной и напал на неё. Он также похитил ювелирные украшения пострадавшей.
«После совершения преступлений обвиняемый скрылся, выехав в другой регион», — уточнили в ведомстве.
Преступление раскрыли в 2022 году, передаёт izhlife.ru. Одна из экспертиз установила принадлежность биологических следов, изъятых с места происшествия, обвиняемому.
В ближайшее время дело будет передано в суд.
Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в больнице в Ленинградской области, задержан.