В Удмуртии раскрыли дело об изнасиловании, совершённом в 2008 году

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения и изнасилования, совершённых в 2008 году.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

Установлено, что в ночь на 1 июля 2008 года житель Сарапула встретил на улице двух незнакомых девушек и предложил проводить одну из них до дома. Вместо этого он завёл спутницу в лесопосадку около улицы Молодёжной и напал на неё. Он также похитил ювелирные украшения пострадавшей.

«После совершения преступлений обвиняемый скрылся, выехав в другой регион», — уточнили в ведомстве.

Преступление раскрыли в 2022 году, передаёт izhlife.ru. Одна из экспертиз установила принадлежность биологических следов, изъятых с места происшествия, обвиняемому.

В ближайшее время дело будет передано в суд.

Ранее сообщалось, что мужчина, подозреваемый в склонении к употреблению наркотиков и изнасиловании 12-летней девочки в больнице в Ленинградской области, задержан.