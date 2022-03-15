Российских туроператоров освободили от взносов в фонды «Турпомощи»

Российских туроператоров освободили от взносов в резервный и персональный фонды «Турпомощи», однако взносы на содержание организации по-прежнему необходимо вносить, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Туроператоры освобождаются от взносов в персональный и резервный фонды «Турпомощи». Но они по-прежнему должны делать взносы на содержание этой организации. И у некоторых крупных компаний это внушительные суммы», — говорится в сообщении АТОР.

При этом отмечается, что соответствующие взносы можно сократить.

Также в принятом постановлении правительства предусмотрели единый размер финансовой гарантии для туроператоров в сфере выездного туризма — он составляет 10 млн рублей вне зависимости от оборотов компании.

«Льготы на финансовое обеспечение будут действовать до 31 октября 2023 года. Это послабление очень важно как минимум потому, что застраховаться на 50 млн сейчас практически невозможно», — пояснили в АТОР.

Ранее стало известно, что продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта.

Отправить детей в лагеря по программе можно будет с 1 мая.