Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта

Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, рассказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Чернышенко, вопрос проработан с Национальной системой платёжных карт (НСПК).

«Все продажи путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность», — заявил он.

По его словам, отправить детей в лагеря по программе можно будет с 1 мая.

Чернышенко также напомнил, что программа была популярна в 2021 году. Тогда 420 тыс. детей отдохнули более чем в 2367 лагерях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о программе туристического кешбэка.