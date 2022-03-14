Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта

Короткая ссылка
Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка начнутся в ночь на 31 марта, рассказал зампред правительства России Дмитрий Чернышенко в ходе совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта
  • globallookpress.com
  • © Server Amzayev

Об этом сообщает газета «Известия».

Как отметил Чернышенко, вопрос проработан с Национальной системой платёжных карт (НСПК).

«Все продажи путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность», — заявил он.

По его словам, отправить детей в лагеря по программе можно будет с 1 мая.

Чернышенко также напомнил, что программа была популярна в 2021 году. Тогда 420 тыс. детей отдохнули более чем в 2367 лагерях.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о программе туристического кешбэка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить