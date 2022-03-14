Продажи путёвок в детские лагеря по программе кешбэка откроются в ночь на 31 марта
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Об этом сообщает газета «Известия».
Как отметил Чернышенко, вопрос проработан с Национальной системой платёжных карт (НСПК).
«Все продажи путёвок начнутся в ночь с 30 на 31 марта, они подтверждают техническую готовность», — заявил он.
По его словам, отправить детей в лагеря по программе можно будет с 1 мая.
Чернышенко также напомнил, что программа была популярна в 2021 году. Тогда 420 тыс. детей отдохнули более чем в 2367 лагерях.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о программе туристического кешбэка.