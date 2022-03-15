В Институте Пушкина рассказали о программах по продвижению русского языка за рубежом

Ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о программах по продвижению русского языка за рубежом.

«У нас продолжают работать партнёрские программы Института Пушкина, в том числе и те, которые открылись совсем недавно. Скажем, кафедра русского языка и литературы в Гаване. Более того, недавно в Институте Пушкина был министр образования Кубы, и мы обсудили с ним вопрос командирования наших преподавателей для работы в Гаванском университете, а также для подготовки уроков русского языка на национальном кубинском телевидении», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, центр Института Пушкина в Париже в настоящее время работает в ограниченном режиме, но это связано с ограничениями по COVID-19.

В случае со странами СНГ всё идёт по плану, отметила Русецкая. Она уточнила, что большая команда преподавателей недавно вернулась из Еревана, где прошли курсы по повышению квалификации для 40 педагогов из 14 вузов.

«Да, какие-то партнёры приостанавливают сотрудничество, но обнадёживает, что коллеги пишут: русский язык, культура и литература — вне ситуации», — заключила Русецкая.

Ранее заместитель руководителя Россотрудничества Дмитрий Поликанов высказался о спросе на русский язык в мире.