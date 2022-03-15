В Севастополе 18 марта стартует международная акция «Сад памяти»

Международная акция «Сад памяти», в рамках которой планируется высадить 27 млн деревьев в честь погибших в годы Великой Отечественной войны, стартует 18 марта в Севастополе.

Акция будет проходить при поддержке Минпросвещения России. В рамках мероприятий планируется запустить образовательный блок с серией обучающих видеороликов, флешмобами, квизами и прямыми эфирами с участием знаменитостей.

«Серия видеороликов #СадПамятиГордимся расскажет про интересные факты, истории, судьбы и подвиги молодых людей в годы ВОВ.... Проведём квизы, прямые эфиры с известными людьми, флешмоб «Расскажи о своем герое» и другие творческие и культурные активности», — цитируют «Известия» гендиректора АНО «Сад памяти» Ольгу Степченко.

Отмечается, что в этом году сады памяти высадят также в Луганской и Донецкой народных республиках.

В 2021 году Хабаровском крае высадили 12 тыс. деревьев в рамках акции «Сад памяти». К мероприятиям присоединились 13 муниципалитетов региона.