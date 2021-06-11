В Хабаровском крае высадили 12 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»

В рамках международной акции «Сад памяти», которая стартовала в России 18 марта и продлится до 22 июня, в Хабаровском крае высадили 12 тыс. молодых деревьев.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

К акции присоединились 13 муниципалитетов региона. Масштабные посадки деревьев хвойных и лиственных пород прошли в Хабаровске, Амурске, Бикине и Комсомольске-на-Амуре.

«За несколько месяцев сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, работники местного самоуправления и жители высадили саженцы кедра, лиственницы, ели, рябины, берёзы и других пород деревьев. К акции привлекли и воспитанников школьных лесничеств края», — рассказала ведущий эксперт комитета лесного хозяйства региона Сания Шакирова.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».