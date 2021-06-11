В Хабаровском крае высадили 12 тысяч деревьев в рамках акции «Сад памяти»
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
К акции присоединились 13 муниципалитетов региона. Масштабные посадки деревьев хвойных и лиственных пород прошли в Хабаровске, Амурске, Бикине и Комсомольске-на-Амуре.
«За несколько месяцев сотрудники лесничеств и лесных хозяйств, работники местного самоуправления и жители высадили саженцы кедра, лиственницы, ели, рябины, берёзы и других пород деревьев. К акции привлекли и воспитанников школьных лесничеств края», — рассказала ведущий эксперт комитета лесного хозяйства региона Сания Шакирова.
Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», почти 280 га лесов высадят в Крыму в 2021 году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».