В Красноярском крае завершено следствие по делу об убийстве женщины и двух её детей

Следователи завершили расследование убийства женщины и двух её детей в Канске (Красноярский край).

Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.

«Виновность мужчины в убийстве супруги и двух детей подтверждается совокупностью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, в том числе заключениями ряда судебных экспертиз, показаниями свидетелей. Уголовное преследование в отношении подозреваемого в совершении убийства женщины и детей прекращено в связи с его смертью», — заявили в ведомстве.

Убийства произошли в декабре 2021 года.

35-летняя Светлана, её семилетняя дочь и 11-летний сын были найдены с колото-резаными ранами. Тело 38-летнего супруга также находилось в квартире, он покончил с собой.

По этому факту возбудили уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшему жителю Курганской области предъявили обвинение в убийстве, совершённом в 2003 году.