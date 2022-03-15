В Красноярском крае завершено следствие по делу об убийстве женщины и двух её детей
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Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу управления СКР по региону.
«Виновность мужчины в убийстве супруги и двух детей подтверждается совокупностью собранных в ходе расследования уголовного дела доказательств, в том числе заключениями ряда судебных экспертиз, показаниями свидетелей. Уголовное преследование в отношении подозреваемого в совершении убийства женщины и детей прекращено в связи с его смертью», — заявили в ведомстве.
Убийства произошли в декабре 2021 года.
35-летняя Светлана, её семилетняя дочь и 11-летний сын были найдены с колото-резаными ранами. Тело 38-летнего супруга также находилось в квартире, он покончил с собой.
По этому факту возбудили уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшему жителю Курганской области предъявили обвинение в убийстве, совершённом в 2003 году.