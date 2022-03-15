В Москве упростили порядок получения пропусков для грузовиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения пропусков на въезд грузового транспорта.

По данным сайта «Москва 24», максимальный срок действия пропусков на въезд и передвижение по городу увеличили с 5 до 10 суток, а срок оформления документа сократили с двух недель до 10 рабочих дней. Кроме того, для получения пропуска теперь нужно предоставлять меньше документов.

До конца текущего года в Москве будет действовать упрощённый порядок получения ночных пропусков для грузового транспорта с массой, превышающей 3,5 тонны.

Ранее сообщалось, что в Москве количество транзитных грузовиков сократилось на 27% в 2021 году.