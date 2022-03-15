В Москве упростили порядок получения пропусков для грузовиков

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об упрощении порядка получения пропусков на въезд грузового транспорта.

По данным сайта «Москва 24», максимальный срок действия пропусков на въезд и передвижение по городу увеличили с 5 до 10 суток, а срок оформления документа сократили с двух недель до 10 рабочих дней. Кроме того, для получения пропуска теперь нужно предоставлять меньше документов.

До конца текущего года в Москве будет действовать упрощённый порядок получения ночных пропусков для грузового транспорта с массой, превышающей 3,5 тонны.

Ранее сообщалось, что в Москве количество транзитных грузовиков сократилось на 27% в 2021 году.

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