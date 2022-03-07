В Москве количество транзитных грузовиков сократилось на 27% в 2021 году

Ежедневно по улицам Москвы в 2021 году транзитом проезжали почти 60 тыс. машин из регионов России.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на Департамент транспорта столицы.

«Транзитный транспорт делает движение в городе сложнее и опаснее, а жизнь местных жителей хуже из-за шума и выбросов. Чтобы таких поездок было меньше, год назад мы сделали новые правила проезда для грузовиков. Так, большегрузов в городе стало меньше на 27%, ДТП — на 40%, а МКАД — свободнее на 3%», — говорится в сообщении ведомства.

В Дептрансе добавили, что разгрузить МКАД и ТКК от транзитного транспорта примерно на 20% поможет Московский скоростной диаметр.

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