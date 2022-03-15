Роспотребнадзор заявил о значительном снижении заболеваемости COVID-19 в России
- АГН «Москва»
«По итогам десятой недели 2022 года в стране зарегистрировано 361 292 случая заболевания COVID-19, показатель заболеваемости составил 246,20 на 100 тыс. населения, что на 41,4% ниже, чем на прошлой неделе», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что рост заболеваемости фиксируется только в одном регионе.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.
Ранее сообщалось, что в Татарстане отменили обязательную вакцинацию против COVID-19 для ряда граждан.